US-Friedensplan für Ukraine wohl aus dem Russischen übersetzt

Von: mk

Der Friedensplan der USA für die Ukraine, der 28 Punkte umfasst, ist offenbar teilweise in russischer Sprache verfasst worden, berichtet der britische “Guardian”. Demnach soll das Papier mehrere Formulierungen enthalten, die im Englischen auffallend hölzern wirken, auf Russisch jedoch geläufig sind.

“An mehreren Stellen würde die Sprache auf Russisch funktionieren, wirkt aber auf Englisch ausgesprochen seltsam”, heißt es in dem Bericht. Dazu zähle etwa die Passivkonstruktion “It is expected”, die im Englischen eher selten benutzt werde, während die russische Entsprechung “ozhidayetsya” eine gängige Ausdrucksweise sei.

Weitere auffällige Begriffe seien laut “Guardian” “neodnosnaschnosti” (Mehrdeutigkeiten) und “zakrepit” (verankern). Der Entwurf soll während eines Treffens in Miami von Donald Trumps Vertrautem Steve Witkoff und Wladimir Putins Gesandtem Kirill Dmitriev ausgearbeitet worden sein. Die Ukraine und europäische Partner wurden dabei nicht mit einbezogen.

Vance bezeichnet Sieg der Ukraine als “Fantasie”

Gleichzeitig hat US-Vizepräsident JD Vance einen möglichen Sieg der Ukraine gegen Russland als Illusion abgetan. Den Glauben, die Ukraine könne gewinnen, wenn die USA der Ukraine einfach mehr Geld oder Waffen zur Verfügung stellen oder weitere Sanktionen gegen Russland verhängen, sei laut Vance eine “Fantasie”. Der US-Vizepräsident fügte hinzu, dass jeder Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs die ukrainische Souveränität bewahren und für beide Länder akzeptabel sein müsse.

Kirill Dmitrijew, der Leiter des russischen Staatsfonds, warb auf der Plattform X ebenfalls für den US-Friedenspan. Er hat im Auftrag Putins mehrere Reisen in die USA unternommen, um die Beziehungen zu Vertretern der US-Regierung zu festigen. In der Ukraine wird der Friedensplan hingegen als verschleierte Kapitulation gewertet.