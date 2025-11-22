Aktuelle Seite: Home > Chronik > Carabinieri zeigen in Meran Schweizer Touristen an
Hunde sorgen für Ärger

Carabinieri zeigen in Meran Schweizer Touristen an

Samstag, 22. November 2025 | 10:24 Uhr
22.11.2025 CC Meran
Carabinieri
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Ein Schweizer Tourist hat es geschafft, den Zug von Bozen nach Meran durch sein störrisches Verhalten rund 20 Minuten lang aufzuhalten und so für erhebliche Verzögerungen zu sorgen. Weil er sich auch sonst unkooperativ verhielt, wurde er von den Carabinieri angezeigt.

Die Carabinieri von Tirol sind ausgerückt, nachdem Reisende am Bahnhof in Meran einen Fahrgast gemeldet hatten, der sich offenbar nicht an die Regeln halten wollte. Als die Ordnungshüter eintrafen, war der Zug nach Bozen immer noch nicht abgefahren. Der 59-jährige Urlauber bestand demnach darauf, zusammen mit seinen zwei großen Hunden zu reisen, weigerte sich jedoch, die Maulkorbpflicht einzuhalten.

Die Versuche des Zugführers, den uneinsichtigen Passagier zum Aussteigen zu bewegen, blieben erfolglos.

Der Schweizer, dessen Wolfshunde bei den Schultern rund 70 Zentimeter Höhe erreichten, wehrte sich beharrlich dagegen, den Zug zu verlassen. Stattdessen beschimpfte er den Zugführer vor allen anderen Fahrgästen und belegte ihn mit vulgären Ausdrücken. Auch gegen die Ordnungshüter, die eingetroffen waren, leistete er aktiven Widerstand.

Erst nach mehreren Versuchen gelang es den Carabinieri, den Mann zu beruhigen, ihn aus dem Zug zu bringen und so die Abfahrt des öffentlichen Transportmittels zu ermöglichen.

Für den 59-Jährigen kommt es nun knüppeldick: Wegen seines Verhaltens wurde er nicht nur wegen Unterbrechung eines öffentlichen Dienstes angezeigt, sondern auch wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Kommentare
53
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Kommentare
46
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Experte prognostiziert Ende für Putins Staat
Kommentare
20
Experte prognostiziert Ende für Putins Staat
Über acht Millionen Euro für Landes- und Schulpersonal
15
Über acht Millionen Euro für Landes- und Schulpersonal
Carabinieri stellen über zwei Kilo Marihuana im Sarntal sicher
14
Carabinieri stellen über zwei Kilo Marihuana im Sarntal sicher
Anzeigen
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 