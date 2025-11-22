Aktuelle Seite: Home > Werbung > So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen

So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft

Samstag, 22. November 2025 | 00:01 Uhr
IDM-Piazza-della-Parrocchia-Foto-Marco-Parisi-1920Px-2
IDM - Innovators, Developers, Marketers. Der Impulsgeber und die treibende Kraft für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung Südtirols. - Foto: © IDM Südtirol
Schriftgröße

Von: First Avenue

IDM Südtirol zeigt Unternehmen, wie aus Ideen echte Chancen werden und wie sie fit für die Zukunft bleiben.

Südtirols Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen: neue Märkte, digitale Veränderungen und steigende Anforderungen an Nachhaltigkeit. IDM hilft dabei, diese Chancen zu nutzen und sich zukunftssicher aufzustellen.

IDM steht für drei Begriffe, welche die Arbeit prägen: Innovators, Developers, Marketers. Das bedeutet: die Expertinnen und Experten begleiten Unternehmen ganzheitlich – von neuen Geschäftsstrategien über Digitalisierung und Nachhaltigkeit bis hin zu internationalen Märkten.

Der Ausgangspunkt ist meistens die Geschäftsidee: Unternehmen kommen mit einem neuen Produkt oder einem Konzept zu IDM. Gemeinsam wird geprüft, was möglich ist, Trends werden bewertet, ein passendes Geschäftsmodell entwickelt und eine erfolgreiche Vermarktung geplant – bis hin zum Markteintritt.

Wer erste Schritte auf dem heimischen Markt gemacht hat, bekommt Unterstützung für den Sprung ins Ausland. IDM bietet Beratung zu Export, Marktanalysen und Strategien, um neue Märkte zu erschließen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist Nachhaltigkeit: Für IDM ist sie nicht nur ein Wert, sondern ein Weg, Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft zu verbinden. Unternehmen, die diesen Weg gehen, können von einem gezielten Assessment profitieren und das Nachhaltigkeitslabel Südtirol erhalten – ein sichtbares Zeichen ihres Engagements.

Mit Wissen über die regionale Wirtschaft, einem breiten Netzwerk und Fachkompetenz ist IDM ein starker Partner für Südtirols Betriebe – ein Begleiter, der Ideen in greifbare Erfolge verwandelt.

Kontakt:
IDM Südtirol
Schlachthofstraße 73
39100 Bozen
E-Mail: business.services@idm-suedtirol.com
www.idm-suedtirol.com/dienstleistungen

Foto: © IDM Südtirol

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
