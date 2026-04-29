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Schwer verletzt

Arbeitsunfall in Tagusens: Zwei Personen stürzen von Dach

Mittwoch, 29. April 2026 | 17:48 Uhr
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Von: luk

Kastelruth – Bei einem Arbeitsunfall in Tagusens/Kastelruth sind am Dienstag zwei Personen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Nachmittag gegen 16.35 Uhr.

Ersten Informationen zufolge stürzten beide Betroffenen bei Arbeiten von einem Dach. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch unklar.

Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung vor Ort mit Notarzthubschraubern in das Krankenhaus Bozen geflogen. Laut Angaben handelt es sich in beiden Fällen um schwere Verletzungen.

Im Einsatz standen zwei Notarzthubschrauber, ein Rettungstransportwagen, die Feuerwehr sowie die Carabinieri. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

Bezirk: Salten/Schlern

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