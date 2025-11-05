Aktuelle Seite: Home > Chronik > Ausgebrannte Camperwracks auf eigene Kosten entfernt
Tankstellenpächter unglücklich über Situation am Bozner Friedhof

Ausgebrannte Camperwracks auf eigene Kosten entfernt

Mittwoch, 05. November 2025 | 09:15 Uhr
camper brand bozen
Alto Adige
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Zehn Monate lang standen auf dem Gelände der Esso-Tankstelle in der Pfarrhofstraße die ausgebrannten Überreste mehrerer Wohnwagen. Sie waren bei einem Brand am 5. Jänner zerstört worden. Nun hat Walter Soppera, der Betreiber der Tankstelle, die Überreste auf eigene Kosten entfernen lassen. Er bezahlte rund 1.000 Euro, um einen Schaden zu beseitigen, den er nicht verursacht hatte.

Das Feuer war damals von einem Camper auf dem benachbarten kommunalen Parkplatz ausgegangen und hatte auf mehrere Fahrzeuge auf dem Areal der Tankstelle übergegriffen. Obwohl es sich um Privatgrund mit öffentlichem Zugang handelt, fühlte sich niemand zuständig, die verkohlten Fahrzeugreste zu beseitigen. „Das war kein schöner Anblick für unsere Kunden und außerdem ein Sicherheits- und Umweltproblem“, so Soppera gegenüber der Zeitung Alto Adige.

Die ausgebrannten Wracks schreckten andere Camper laut dem Pächter nicht ab, dort zu parken: Auch in den Tagen rund um Allerheiligen waren erneut mehrere Wohnmobile auf dem Parkplatz beim Friedhof abgestellt. Unter den Nutzern befanden sich sowohl Menschen, die dauerhaft in ihren Fahrzeugen leben, als auch Touristen, die auf der Suche nach günstigen Übernachtungsmöglichkeiten sind. „Es gibt in der Gegend keine ausreichend ausgestatteten Stellplätze“, erklärt Soppera. „Viele kommen zu uns, um die Toiletten zu benutzen. Das ist aber kein offizielle Campingplatz.“

Stadträtin Johanna Ramoser bestätigte nach einem Lokalaugenschein, dass das Problem bekannt sei. „Wir haben die Situation mit dem Bürgermeister besprochen und bereits mit der Seab Kontakt aufgenommen“, erklärte sie. Ab Januar, nach Ende des Christkindlmarkts, sollen Umgestaltungsarbeiten an der Parkfläche beginnen. Geplant sind eine Zufahrtsschranke, Videoüberwachung und ausgestattete Stellplätze.

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
Kommentare
61
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
AfD-Vertreter im Südtiroler Landtag willkommen geheißen
Kommentare
48
AfD-Vertreter im Südtiroler Landtag willkommen geheißen
Löhne können mit Inflation nicht mithalten  
Kommentare
43
Löhne können mit Inflation nicht mithalten  
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Kommentare
39
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Russland meldet Vormarsch in wichtiger Stadt Pokrowsk
Kommentare
36
Russland meldet Vormarsch in wichtiger Stadt Pokrowsk
Anzeigen
Arsenal vs Bayern München
Arsenal vs Bayern München
Wettvorhersagen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 