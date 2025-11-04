Aktuelle Seite: Home > Politik > AfD-Vertreter im SÃ¼dtiroler Landtag willkommen geheiÃŸen
LandtagsprÃ¤sident Schuler als Gastgeber

AfD-Vertreter im SÃ¼dtiroler Landtag willkommen geheiÃŸen

Dienstag, 04. November 2025 | 07:29 Uhr
SÃ¼dtirols LandtagsprÃ¤sident Schuler (2. v.l.) mit der Delegation der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag (Foto: SÃ¼dtiroler Landtag/Werth)
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: luk

Bozen/München – Eine Delegation der Fraktion der AfD – Alternative für Deutschland im Bayerischen Landtag hat am Montagnachmittag den Südtiroler Landtag in Bozen besucht.

Die Abgeordneten, die sich dieser Tage auf einer Informationsreise im Land befinden, wurden von Südtirols Landtagspräsident Arnold Schuler empfangen. Das Treffen fand auf Vermittlung des Generalkonsulats der Bundesrepublik Deutschland in Mailand statt.

Die Delegation des Arbeitskreises Gesundheit und Soziales innerhalb der AfD-Fraktion unter der Leitung des Abgeordneten Andreas Winhart informierte sich nicht nur über Gesundheitsversorgung vor Ort, Bildung, Kleinkindbetreuung und Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung in der Schule, sondern auch über viele weitere Themen, darunter die wirtschaftlichen Verbindungen in Europa, den BBT, die Energiewende, die Flächennutzung und die Koalitionsverhältnisse.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Â© 2025 First Avenue GmbH
 