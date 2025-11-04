AfD-Vertreter im SÃ¼dtiroler Landtag willkommen geheiÃŸen

Von: luk

Bozen/München – Eine Delegation der Fraktion der AfD – Alternative für Deutschland im Bayerischen Landtag hat am Montagnachmittag den Südtiroler Landtag in Bozen besucht.

Die Abgeordneten, die sich dieser Tage auf einer Informationsreise im Land befinden, wurden von Südtirols Landtagspräsident Arnold Schuler empfangen. Das Treffen fand auf Vermittlung des Generalkonsulats der Bundesrepublik Deutschland in Mailand statt.

Die Delegation des Arbeitskreises Gesundheit und Soziales innerhalb der AfD-Fraktion unter der Leitung des Abgeordneten Andreas Winhart informierte sich nicht nur über Gesundheitsversorgung vor Ort, Bildung, Kleinkindbetreuung und Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung in der Schule, sondern auch über viele weitere Themen, darunter die wirtschaftlichen Verbindungen in Europa, den BBT, die Energiewende, die Flächennutzung und die Koalitionsverhältnisse.