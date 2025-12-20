Tragisches Unglück: Zehnjähriger kommt ums Leben

Von: fra

Laatsch/Mals – In Laatsch, einer Fraktion der Gemeinde Mals, ist es am späten Freitagnachmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein zehnjähriger Bub verlor dabei in einem Waldstück über steiles, felsiges Gelände den Halt und stürzte ab. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 17.00 Uhr alarmiert.

Ersten Informationen zufolge hatten sich der Zehnjährige und ein weiteres Kind im Alter von elf Jahren zunächst auf einem Spielplatz aufgehalten und waren anschließend allein in ein nahegelegenes Waldgebiet gegangen. Aus bislang ungeklärter Ursache rutschte der Zehnjährige dort ab. Wie sich der Unfall genau ereignet hat, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Der zweite Bub konnte von den Einsatzkräften im unwegsamen Gelände gesichert werden. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 geborgen und ins Krankenhaus geflogen. Nach Angaben der Einsatzkräfte blieb er unverletzt.

Im Einsatz standen die Bergrettung Mals, die Freiwilligen Feuerwehren von Laatsch und Tartsch, der Notarzthubschrauber, die Notfallseelsorge, die Finanzpolizei sowie die Carabinieri.