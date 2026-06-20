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Großeinsatz

Baracke in Terlan geht in Flammen auf

Samstag, 20. Juni 2026 | 11:30 Uhr
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Facebook/Freiwillige Feuerwehr Terlan
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Von: mk

Terlan – In der Industriezone in Terlan hat ein Brand am späten Freitagabend einen Großeinsatz ausgelöst.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr von Terlan standen auch die Wehr von Siebeneich und die Bozner Berufsfeuerwehr im Einsatz. Techniker des Energiedienstleisters Edyna führten einen Lokalaugenschein durch.

Alarm geschlagen wurde um 22.35 Uhr. Ersten Informationen zufolge ist eine Baracke in Vollbrand geraten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Löscharbeiten dauerten rund eineinhalb Stunden.

Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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