Beifahrer steigt aus und attackiert Fußgänger auf dem Zebrastreifen

Bozen – Eine Geste reicht, um einen Beifahrer im Auto völlig ausrasten zu lassen: Weil ein 60-jähriger Fußgänger auf dem Zebrastreifen einem Pkw signalisiert, langsamer zu fahren, steigt ein Mann aus dem Wagen und wird handgreiflich. Rund ein Dutzend Zeugen hat die Szene beobachtet.

Der Vorfall hat sich am Montag gegen 18.00 Uhr auf dem Stadtplatz Zollstange in Zwölfmalgreien in Bozen ereignet. Insgesamt saßen vier Personen in dem Fahrzeug. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige schreibt, war der Pkw des Typs Audi A3 mit beachtlicher Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Vor dem Zebrastreifen drückte der Lenker noch auf die Hupe. Die Raser fühlten sich von dem Fußgänger offenbar aufgehalten.

Der 60-Jährige wirkte verängstigt, zumal er leicht humpelte, wie Zeugen berichten. Die harmlose Geste des älteren Herrn brachte die Insassen im Pkw offenbar dermaßen in Rage, dass einer von ihnen aus dem Wagen ausstieg.

Um sich unkenntlich zu machen, zog der Mann die Kapuze seines Pullovers hoch. Anschließend packte er den Fußgänger am Kragen, hob ihn hoch und schleuderte ihn zu Boden.

Anschließend stieg der Beifahrer wieder in den Wagen und gab dem Lenker ein Zeichen, Gas zu geben. Das Auto preschte mit derselben Geschwindigkeit davon. Insgesamt hat der Vorfall nur wenige Sekunden gedauert.

Abgesehen vom Schrecken hat sich der 60-Jährige glücklicherweise nur leichte Verletzungen zugezogen. Die Flucht des Pkw dauerte unterdessen nur wenige Stunden. Die Stadtpolizei hat das Fahrzeug später in der Nähe des Stadtzentrums aufgehalten. Ein Passant war geistesgegenwärtig genug gewesen, um die Kenntafel des Wagens mit dem Smartphone zu fotografieren und die Ordnungshüter zu informieren.

Das Opfer wurde vom Roten Kreuz zur Kontrolle ins Bozner Krankenhaus gebracht. Bislang ist noch keine Anzeige erstattet worden. Doch dank der Überwachungskameras in der Gegend wird sich der Vorfall leicht rekonstruieren lassen, um gegen den Aggressor und seine Komplizen vorzugehen.