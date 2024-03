Branzoll: Mitgliedsbeiträge des Sportvereins entwendet

Branzoll – Die Carabinieri von Branzoll haben einen Mann (40) aus dem Trentino, aber ohne festen Wohnsitz, wegen Diebstahls angezeigt.

Der Verdächtige soll am 13. März in der Nacht in das Vereinslokal des Bocciaclubs eingedrungen sein und dort Mitgliedsbeiträge in Höhe von rund 100 Euro entwendet haben.

Nachdem der Verein bei den Carabinieri Anzeige erstattet hatte, wurden die Ermittlungen in die Wege geleitet. An deren Ende konnten die Exekutivbeamten den 40-Jährigen als mutmaßlichen Täter identifizieren.