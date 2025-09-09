Containerbrand in einer Lagerhalle in Branzoll

Von: mk

Branzoll – In der Industriezone Brandzoll Süd kam es am heutigen Dienstag zu einem Brand in einem Abfallcontainer innerhalb einer Lagerhalle.

Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Bozen waren die Flammen bereits durch eingesetzte freiwillige Feuerwehren Branzoll und Auer gelöscht und der Container ins Freie gebracht worden.

Die Halle war jedoch stark verraucht, sodass die Entrauchung und Überprüfung der Luftqualität im Vordergrund des Einsatzes standen.

Die Einsatzleitung bestätigte die Lage und koordinierte belüftende Maßnahmen. Fenster und Tore wurden geöffnet, ein Hochleistungslüfter eingesetzt und die Halle systematisch durchlüftet.

Parallel erfolgten Sichtkontrollen auf Glutnester; die Maßnahmen wurden bis zum Erreichen eines rauchfreien Zustandes fortgesetzt.