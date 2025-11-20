Südtirol erlebt Wintereinbruch light

x/Dieter Peterlin - Ein Hauch von Schnee am Morgen in Sterzing

Die ganz große Winterkulisse blieb am Donnerstagmorgen aus

Von: luk

Bozen – Über Nacht hat in Südtirol an vielen Orten leichter Schneefall eingesetzt. Die ganz große Winterkulisse blieb am Donnerstagmorgen jedoch aus.

Winterlicher Vormittag u.a. in Sterzing und Bruneck. Ist das früh im Jahr? Heuer sind wir im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt mit dem ersten Schnee bis in die Täler etwas früher dran, im Vergleich zum Vorjahr aber fast identisch. Auch 2024 schneite es bereits am 21. Nov. pic.twitter.com/CkON12QBfr — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) November 20, 2025

Wer früh aus dem Fenster blickte, hoffte mancherorts vergeblich auf eine geschlossene Schneedecke. Zwar setzte in der Nacht verbreitet Schneefall ein, doch die bisher gefallenen Mengen blieben moderat.

Leichter Neuschnee in höheren Lagen

Ein dünner weißer Film zeigte sich vor allem in den höher gelegenen Regionen:

im oberen Vinschgau rund um Schlinig,

im Ultental,

im hinteren Passeiertal,

sowie in Teilen der Dolomiten bis ins obere Pustertal nach Sexten.

Auch im Ahrntal schneite es, wie die Wetterkamera der Rundfunkanstalt Südtirol in Rein in Taufers am Donnerstagmorgen bestätigte.

Front bringt weiteren Niederschlag

Im Laufe des Vormittags dürfte es vielerorts nochmals weißer werden. Zwischen 9.00 und 13.00 Uhr zieht eine Niederschlagsfront aus Westen über Südtirol, die regional für zusätzlichen Schneefall sorgen kann.

Freitag erneut winterlich

Der Landeswetterdienst rechnet auch am Freitag mit einem trüben Tagesverlauf. Besonders am Vormittag schneit es in höheren Lagen erneut. In vielen Tälern setzt sich hingegen zunehmend der kalte Nordföhn durch, der die Luft dort rasch trocknet.