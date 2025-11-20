Aktuelle Seite: Home > Chronik > Südtirol erlebt Wintereinbruch light
Die ganz große Winterkulisse blieb am Donnerstagmorgen aus

Südtirol erlebt Wintereinbruch light

Donnerstag, 20. November 2025 | 09:33 Uhr
Sterzing Schnee
x/Dieter Peterlin - Ein Hauch von Schnee am Morgen in Sterzing
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Über Nacht hat in Südtirol an vielen Orten leichter Schneefall eingesetzt. Die ganz große Winterkulisse blieb am Donnerstagmorgen jedoch aus.

Wer früh aus dem Fenster blickte, hoffte mancherorts vergeblich auf eine geschlossene Schneedecke. Zwar setzte in der Nacht verbreitet Schneefall ein, doch die bisher gefallenen Mengen blieben moderat.

Leichter Neuschnee in höheren Lagen

Ein dünner weißer Film zeigte sich vor allem in den höher gelegenen Regionen:

im oberen Vinschgau rund um Schlinig,
im Ultental,
im hinteren Passeiertal,
sowie in Teilen der Dolomiten bis ins obere Pustertal nach Sexten.

Auch im Ahrntal schneite es, wie die Wetterkamera der Rundfunkanstalt Südtirol in Rein in Taufers am Donnerstagmorgen bestätigte.

Front bringt weiteren Niederschlag

Im Laufe des Vormittags dürfte es vielerorts nochmals weißer werden. Zwischen 9.00 und 13.00 Uhr zieht eine Niederschlagsfront aus Westen über Südtirol, die regional für zusätzlichen Schneefall sorgen kann.

Freitag erneut winterlich

Der Landeswetterdienst rechnet auch am Freitag mit einem trüben Tagesverlauf. Besonders am Vormittag schneit es in höheren Lagen erneut. In vielen Tälern setzt sich hingegen zunehmend der kalte Nordföhn durch, der die Luft dort rasch trocknet.

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Zentrale Bedeutung der Aufstiegsanlagen für Südtirol: Studie vorgestellt
Kommentare
25
Zentrale Bedeutung der Aufstiegsanlagen für Südtirol: Studie vorgestellt
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Kommentare
24
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Gibt es bald ein weißes Erwachen?
18
Gibt es bald ein weißes Erwachen?
25 Tote nach verheerendem russischen Angriff in Westukraine
16
25 Tote nach verheerendem russischen Angriff in Westukraine
Zweiter “Anti-Spoofing“-Filter gegen unerwünschte Telefonanrufe ist in Kraft
16
Zweiter “Anti-Spoofing“-Filter gegen unerwünschte Telefonanrufe ist in Kraft
Anzeigen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 