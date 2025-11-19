Jannik Sinner relaxt am Gardasee

Von: mk

Salò – Nach seinem Triumph bei den ATP Finals 2025 in Turin gönnt sich Tennis-Ass Jannik Sinner eine wohlverdiente Auszeit. Zum ersten Mal entschied sich der Südtiroler für den Gardasee als Ort der Erholung, genauer gesagt die Gegend um Salò.

Sinner hat sich im Gardagolf Hotel in Soiano eingemietet. Erste Spekulationen in den Medien, es handle sich um eine „geheime Liebesreise“ mit seiner Freundin Laila Hasanovic, stellten sich als falsch heraus. Stattdessen verbringt der Tennisstar die Tage im Kreise seiner Familie.

Obwohl Sinner die Abgeschiedenheit im Fünf-Sterne-Hauses suchte, blieb der aktuell wohl berühmteste Sportler in Italien nicht lange unentdeckt. Nachdem er beim Frühstück gesichtet wurde, verbreitete sich die Nachricht über den prominenten Gast in Windeseile. Im Gardagolf Hotel, das erst im vergangenen September eröffnet wurde und zu den luxuriösesten Resorts in der Gegend zählt, kann Sinner neben der Erholung auch seiner liebsten Freizeitbeschäftigung nachgehen: dem Golfen.

Die Hotelanlage kann sich mit 99 Zimmern und einem 1.900 Quadratmeter großen Spa-Bereich durchaus sehen lassen. Sinners Anwesenheit sorgte trotzdem für große Aufregung bei den lokalen Tourismusvertretern. Andrea Maggioni, Präsident von Salò Promotion, kommentierte die Wahl des Ortes euphorisch: „Wir sind glücklich und fühlen uns geehrt, dass Jannik Sinner Salò und den Gardasee für seine wohlverdiente Entspannung gewählt hat. Er hätte überall auf der Welt hingehen können, aber die Schönheit des Gardasees hat alles geschlagen: Set, Game, Match für unseren See.“

Maggioni hob hervor, dass der Gardasee auch außerhalb der klassischen Saison Natur, Sport, Wellness, exzellente Küche und Authentizität biete.