Aktuelle Seite: Home > Chronik > Cloudflare meldet massive Störung mit globalen Folgen
Mehrere Webseiten und Apps laden derzeit nicht

Cloudflare meldet massive Störung mit globalen Folgen

Dienstag, 18. November 2025 | 13:35 Uhr
Mit Bau neuer Rechenzentren wächst auch der Energiebedarf
APA/APA/dpa/Sebastian Gollnow
Schriftgröße

Von: mk

Die Tech-Firma Cloudflare kämpft derzeit mit technischen Problemen, die globale Auswirkungen haben. Betroffen sind unter anderem X, ChatGPT, Discord und Ikea, aber auch lokale News-Portale. Vorübergehend kann es deshalb vorkommen, dass auch Südtirol News über App, mobil oder über Browser nicht erreichbar ist. Wie lange die Störung noch andauert, ist nicht bekannt.

Kurz vor 13.00 Uhr teilte Cloudflare auf der eigenen Statusseite mit, dass globale Netzwerkprobleme bestünden, die derzeit untersucht würden. Man arbeite daran, eine Lösung zu finden. Hintergrund seien Probleme bei einem Supportportal-Anbieter. Zuvor waren Wartungsarbeiten angekündigt worden.

Cloudflare ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das ein Content Delivery Network, verteilte DNS-Dienste (Domain Name System) und Internetsicherheitsdienste bereitstellt, die sich zwischen dem Besucher und dem Hosting-Anbieter des Cloudflare-Benutzers befinden.

Cloudflare fungiert als Reverse-Proxy, der den Datenverkehr zwischen Nutzern und Webservern einschränkt und filtert. Durch die Filterung potenziell schädlicher Anfragen schützt Cloudflare Websites vor Cyberbedrohungen wie z.b. DDoS-Angriffen und schränkt unerwünschte Bot-Zugriffe ein. Gleichzeitig werden Inhalte durch globales Caching und Routing beschleunigt, was die Ladezeiten verkürzt und die Verfügbarkeit der Website maximiert.

Der Hauptsitz von Cloudflare befindet sich in San Francisco.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Für immer Sommer: Italien will Zeitumstellung abschaffen
Kommentare
98
Für immer Sommer: Italien will Zeitumstellung abschaffen
Ukraine will 100 französische Kampfjets kaufen
Kommentare
39
Ukraine will 100 französische Kampfjets kaufen
Lebensqualität: Südtirol behauptet seine Position
Kommentare
35
Lebensqualität: Südtirol behauptet seine Position
Jannik Sinner erneut Sieger bei den ATP Finals
Kommentare
27
Jannik Sinner erneut Sieger bei den ATP Finals
Smartphone erst für Jugendliche ab 14 Jahren?
Kommentare
23
Smartphone erst für Jugendliche ab 14 Jahren?
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 