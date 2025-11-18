Cloudflare meldet massive Störung mit globalen Folgen

Von: mk

Die Tech-Firma Cloudflare kämpft derzeit mit technischen Problemen, die globale Auswirkungen haben. Betroffen sind unter anderem X, ChatGPT, Discord und Ikea, aber auch lokale News-Portale. Vorübergehend kann es deshalb vorkommen, dass auch Südtirol News über App, mobil oder über Browser nicht erreichbar ist. Wie lange die Störung noch andauert, ist nicht bekannt.

Kurz vor 13.00 Uhr teilte Cloudflare auf der eigenen Statusseite mit, dass globale Netzwerkprobleme bestünden, die derzeit untersucht würden. Man arbeite daran, eine Lösung zu finden. Hintergrund seien Probleme bei einem Supportportal-Anbieter. Zuvor waren Wartungsarbeiten angekündigt worden.

Cloudflare ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das ein Content Delivery Network, verteilte DNS-Dienste (Domain Name System) und Internetsicherheitsdienste bereitstellt, die sich zwischen dem Besucher und dem Hosting-Anbieter des Cloudflare-Benutzers befinden.

Cloudflare fungiert als Reverse-Proxy, der den Datenverkehr zwischen Nutzern und Webservern einschränkt und filtert. Durch die Filterung potenziell schädlicher Anfragen schützt Cloudflare Websites vor Cyberbedrohungen wie z.b. DDoS-Angriffen und schränkt unerwünschte Bot-Zugriffe ein. Gleichzeitig werden Inhalte durch globales Caching und Routing beschleunigt, was die Ladezeiten verkürzt und die Verfügbarkeit der Website maximiert.

Der Hauptsitz von Cloudflare befindet sich in San Francisco.