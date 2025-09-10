Aktuelle Seite: Home > Chronik > Crash zwischen Auto und Abschleppwagen
Schwerer Verkehrsunfall bei Atzwang

Crash zwischen Auto und Abschleppwagen

Mittwoch, 10. September 2025 | 17:06 Uhr
Der Unglücksort war für die Einsatzkräfte sehr schwer zu erreichen
APA/APA (Archiv/dpa)/Stephan Jansen
Schriftgröße

Von: luk

Atzwang/Blumau – Auf der Staatsstraße zwischen Blumau und Atzwang ist es am Mittwoch gegen 15.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten gekommen.

Ersten Informationen zufolge prallte ein Pkw gegen einen Abschleppwagen. Eine Person wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Sie wurde mit einem Polytrauma von den Rettungskräften ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.

Die anderen beiden Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu.

Im Einsatz waren das Rote Kreuz, die Feuerwehr und die Carabinieri.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
Kommentare
59
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
Klimawandel in den Dolomiten wird bei Marmolata sichtbar
Kommentare
49
Klimawandel in den Dolomiten wird bei Marmolata sichtbar
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Kommentare
44
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Kommentare
44
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Heftig umstritten: „Italienurlaub als ‚Entspannung‘ von Gaza“
Kommentare
27
Heftig umstritten: „Italienurlaub als ‚Entspannung‘ von Gaza“
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 