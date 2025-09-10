Crash zwischen Auto und Abschleppwagen

Von: luk

Atzwang/Blumau – Auf der Staatsstraße zwischen Blumau und Atzwang ist es am Mittwoch gegen 15.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten gekommen.

Ersten Informationen zufolge prallte ein Pkw gegen einen Abschleppwagen. Eine Person wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Sie wurde mit einem Polytrauma von den Rettungskräften ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.

Die anderen beiden Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu.

Im Einsatz waren das Rote Kreuz, die Feuerwehr und die Carabinieri.