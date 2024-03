Damit weniger junge Menschen auf der Straße sterben

Bozen – Verkehrsunfälle gelten unter jungen Menschen als häufigste Todesursache – noch vor Krankheit und Drogen. „Icaro“ ist ein Projekt zur Verkehrserziehung, das sich an junge Menschen in den Schulen richtet und zum Ziel hat, mit Hilfe von Programmen je nach Altersgruppe die Bedeutung der Einhaltung von Verkehrsregeln zu vermitteln.

Das Projekt wird von der Straßenpolizei in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Infrastruktur und Verkehr umgesetzt. Weitere Partner sind die Generaldirektion für Schüler, das Bildungsministerium, die Fakultät für Psychologie an der Universität La Sapienza in Rom, die ANIA-Stiftung, die italienische Elternbewegung MO.I.GE., der Verein Lorenzo Guarnieri Onlus, der italienische Radsportverband, die Autobahngesellschaft ASTM, die Brennerautobahn AG, die Anas GmbH und mit Enel Italia.

Junge Menschen sind als Fußgänger, Radfahrer und Mopedfahrer häufig Protagonisten im Straßenverkehr. Außerdem handelt es sich um die zukünftigen Autofahrer auf der Straße. In den Familien hat ihre Stimme gegenüber den Erwachsenen Gewicht. Bei den Treffen werden Kinder je nach Alter und Erfahrung für wichtige Themen im Straßenverkehr sensibilisiert, die ihre eigene Sicherheit und die der anderen betreffen.

Im Schuljahr 2023/2024 organisierte die Straßenpolizei von Bozen bislang 24 Treffen, an denen insgesamt etwa 240 Schüler teilnahmen. Bei den beteiligten Schulen handelt es sich um die Mittelschule „Galileo Galilei“ in Bozen, die Landesberufsschule für Handwerk, Industrie und Handel „Enrico Mattei“ in Brixen und der italienische Schulsprengel in Sterzing. Im April und Mai folgen das das Lyzeum „Sandro Pertini“ in Bozen.

Die Ausbildung im Rahmen des Icaro-Projekts ist auch mit einem Wettbewerb zum Thema Verkehrssicherheit verbunden, an dem sich im Laufe der Jahre zahlreiche Lehrpersonen und Schüler beteiligt haben. Der Wettbewerb richtet sich an Mittel-, Ober und Berufsschüler in Italien. Die Beiträge müssen bis zum 15. April 2024 auf der Webseite www.educazionedigitale.it/edustrada/concorso-icaro/ eingereicht werden. Die Schülerinnen und Schüler, die die besten Beiträge verfasst haben, werden zu einer offiziellen Preisverleihung eingeladen.