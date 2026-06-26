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Neue Diskussionen entbrannt

Dolomiten: Zweite “Mautstelle” auf Seceda aufgeploppt

Freitag, 26. Juni 2026 | 11:57 Uhr
Seceda zweite Bezahlstelle
Alto Adige
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Von: luk

Gröden – Am beliebten Aussichtspunkt Seceda in den Grödner Dolomiten sorgt erneut ein Bezahlzugang für Diskussionen. Neben dem bereits bestehenden Drehkreuz wurde nun eine zweite “Mautstation” entlang eines etwas unterhalb befindlichen Wanderwegs eingerichtet. Für den Zugang zum bekannten Foto-Hotspot mit Blick auf die Geislerspitzen werden fünf Euro in bar verlangt.

Das Amt für Landschaftsschutz hat inzwischen erste Kontrollen eingeleitet. Hintergrund ist, dass sich der Bereich im Naturpark Puez-Geisler befindet und nach Medienberichten keine entsprechende Genehmigung der Gemeinde St. Christina vorliegen soll. Bereits im vergangenen Jahr war ein ähnliches Drehkreuz nach Protesten wieder entfernt worden.

Die Grundeigentümer verteidigen die Maßnahme. Sie fühlen sich wegen des hohen Andrangs an Fototouristen von der Politik im Stich gelassen und sehen den Bezahlzugang als Reaktion auf die aus ihrer Sicht unzureichenden Lösungen zur Bewältigung des Besucheransturms.

Der Präsident des Alpenvereins Südtirol (CAI), Carlo Alberto Zanella, beobachtete vor Ort lange Warteschlangen von Touristen aus aller Welt. Die Debatte um das Drehkreuz habe den Andrang eher noch verstärkt. Grundsätzlich könne man Besucherströme nicht verhindern, so Zanella. Entscheidend seien jedoch klare Regeln und wirksame Kontrollen, um Natur und Sicherheit im sensiblen Berggebiet zu schützen.

Bezirk: Salten/Schlern

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