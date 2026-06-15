Drogen an Minderjährige bei Techno-Festival verkauft

Von: mk

Neumarkt/Kurtatsch – Beim Techno-Festival „Moos Parade“, das in Kurtatsch und Neumarkt ausgetragen wurde, haben die Carabinieri der Kompanie Neumarkt zwei Personen wegen Drogenhandels festgenommen. In beiden Fällen sollen die Betroffenen Drogen jeweils an Minderjährige ausgehändigt haben.

Das Festival, das heuer zum ersten Mal über die Bühne ging, hat bereits am 2. Juni stattgefunden, die Vorfälle wurden aber erst jetzt bekannt.

Zum ersten Einsatz der Carabinieri kam es gegen 18.30 Uhr, als der Umzug als Teil des Festivals durch die Landesstraße zog. Die Carabinieri erwischten einen 26-Jährigen mit Migrationshintergrund beim Aushändigen von Drogen an einen Minderjährigen.

Der Mann wurde durchsucht – ebenso wie seine Wohnung in Mals im Vinschgau in einem zweiten Schritt. Insgesamt haben die Carabinieri 15 Gramm Ketamin und 28 Gramm Haschisch beschlagnahmt.

Nach seiner Festnahme wurde der 26-Jährige auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft vorübergehend auf freien Fuß gesetzt und wartet nun auf seinen Prozess. Dass er Drogen an Minderjährige verkaufen wollte, gilt als erschwerender Umstand.

Die zweite Festnahme erfolgte kurz vor 20.00 Uhr in der Nähe des Bahnhofs in Neumarkt. Ein minderjähriger Tatverdächtiger händigte Drogen an ein 15-jähriges Mädchen aus dem Burggrafenamt aus.

Bei seiner Kontrolle legte dieser ein besonders aggressives Verhalten an den Tag und leistete heftigen Widerstand: Er beschimpfte nicht nur die Ordnungshüter, sondern beschädigte auch deren Streifenwagen.

Bei seiner Durchsuchung stellten die Carabinieri einen Gramm Ketamin und 3,2 Gramm Kokain sicher. Sein Zuhause wurde ebenfalls durchsucht, dort fanden die Ordnungshüter allerdings keine weiteren Drogen.

Nachdem die Jugendstaatsanwaltschaft informiert worden war, nahmen die Carabinieri den Jugendlichen wegen des Verkaufs von Drogen an Minderjährige, wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie wegen Bedrohung, schwere Beleidigung und Sachbeschädigung fest. Bis zu seiner Anhörung vor Gericht muss er im Hausarrest bleiben.