Eifersuchtsstreit am Bahnhof Branzoll

Von: luk

Branzoll – Ein heftiger Streit zwischen einem Paar hat in den vergangenen Tagen am Bahnhof von Branzoll einen Einsatz der Carabinieri ausgelöst. Eine 38-jährige Frau mit Wohnsitz in Rom aber wohnhaft in Meran wurde nach dem Vorfall bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wie die Carabinieri mitteilen, waren Beamte aus Neumarkt und Aldein zum Bahnhof gerufen worden. Dort war es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen der Frau und ihrem 36-jährigen Lebensgefährten aus Bozen gekommen.

Nach ersten Ermittlungen soll der Streit aus Eifersucht sowie unter Alkoholeinfluss entstanden sein. Der Mann habe auf dem Mobiltelefon seiner Partnerin Nachrichten entdeckt, die sie mit einem anderen Mann ausgetauscht hatte. Daraufhin sei es zu einer heftigen Diskussion gekommen. Die Frau soll ihren Partner angegriffen haben, um ihn daran zu hindern, das Handy weiter zu kontrollieren.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die Auseinandersetzung noch im Gange. Die Carabinieri trennten die beiden, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Der 36-Jährige erlitt bei dem Streit Schürfwunden im Gesicht und an den Armen und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus von Bozen gebracht werden.

Die Frau verhielt sich laut Angaben der Carabinieri weiterhin äußerst aggressiv. Sie soll die Beamten bedroht, sie angespuckt sowie das Dienstfahrzeug mit Tritten und Faustschlägen beschädigt haben. Die Einsatzkräfte brachten die aufgebrachte Dame schließlich in die Kaserne. Dort wurde sie wegen Gewalt und Widerstands gegen Amtspersonen auf freiem Fuß angezeigt.

Während des Einsatzes wurde zudem ein Carabiniere von der Frau gekratzt und erlitt Abschürfungen. Er musste im Krankenhaus von Cavalese medizinisch versorgt werden.

Für die Beschuldigte gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.