Europas Hoffnungsträger hebt ab: Ariane 6 fliegt ins All

Von: APA/dpa

Das Warten hat ein Ende: Die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 ist erstmals ins All gestartet. Die Rakete hob gegen 21.00 Uhr (MESZ) vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ab. Nach zehn Jahren des Wartens soll sie Europas Raumfahrt aus der Krise ihres Trägerraketensektors befreien. Der aus Tirol stammende ESA-Chef Josef Aschbacher zeigte sich auf der Plattform X (früher Twitter) zufrieden: “Wir haben für Europa Geschichte geschrieben.”

“Ich bin sehr angespannt, aber auch wirklich sehr zuversichtlich, dass alles gut gehen wird”, sagte der Aschbacher der Deutschen Presse-Agentur noch wenige Minuten vor dem Abflug. Wenn der Erstflug der Ariane 6 gelingt, “dann sind wir aus der Krise raus”, meinte Aschbacher. Er erklärte aber auch: “Dies ist nur der erste Schritt, wir haben noch viel Arbeit vor uns.”

Die Ariane 6 ist das Nachfolgemodell der Ariane 5, die von 1996 bis Sommer 2023 im Einsatz war. Sie soll Satelliten für kommerzielle und öffentliche Auftraggeber ins All befördern und ist deutlich günstiger als ihre Vorgängerin. Es ist auch Technik aus Österreich an Bord. Für Aschbacher markiert Ariane 6 eine neue Ära der autonomen und vielseitigen Raumfahrt. Zuletzt bezeichnete er den “unabhängigen Zugang zum All” immer wieder als “höchste Priorität für Europa”.

Anteil an der Entwicklung und Umsetzung der neuen ESA-Trägerrakete für schwere Lasten haben auch mehrere österreichische Firmen. So findet sich heimisches Know-how und Technologie in der Hochtemperatur-Thermalisolation für die Raketenantriebe sowie im Steuermechanismus für die Oberstufe der Rakete. Dies lieferte der größte Weltraumzulieferer des Landes, Beyond Gravity Austria (vormals RUAG Space), mit Hauptsitz in Wien. Die im Unternehmens-Werk in Berndorf im Triestingtal (NÖ) produzierte Spezialisolation ist zum ersten Mal auf einer Trägerrakete im Einsatz.

An der Entwicklung des Datennetzwerks von Ariane 6 war das Wiener Hightech-Unternehmen TTTech beteiligt, das ebenso Komponenten für die Bordelektronik geliefert hat. Die Chips des Unternehmens ermöglichen es, Navigations- und Steuerungsdaten sowie Überwachungs- oder Videodaten zu übertragen. Test-Fuchs Aerospace Systems aus Groß-Siegharts (NÖ) entwickelte für Ariane 6 verschiedene Ventilsysteme. Das steirische Unternehmen Hage Sondermaschinenbau fertigte eine 50 Meter lange Anlage an, die zur Bearbeitung von Verschlusskappen für Ariane 6 zum Einsatz kam. So konnten Teile für das Tanksystem mit besonders widerstandsfähigen Schweißnähten versehen werden. Laut der Forschungsförderungsgesellschaft FFG waren zudem auch das Stahlbearbeitungsunternehmen ISW sowie das Edelstahlunternehmen Böhler an dem europäischen Großprojekt beteiligt.

Laut FFG-Angaben gegenüber der APA fällt mit jeder produzierten Ariane 6 ein Umsatz für die österreichischen Firmen von etwa 500.000 Euro an. Bei 30 bisher verkauften Starts bedeute dies einen Gesamtvolumen von 15 Millionen Euro, was die österreichischen Ausgaben für die Trägerrakete, die mit etwa 12 Mio. Euro beziffert wurden und vom Klimaministerium über die ESA für die Firmen bereitgestellt wurden, bereits übertreffe.

Insgesamt waren 13 europäische Länder am Bau der Rakete beteiligt, die 56 Meter hoch und 540 Tonnen schwer ist. Beschlossen wurde die Entwicklung der Rakete bereits vor einem Jahrzehnt. Aschbacher, ist überzeugt, dass die Rakete dennoch den aktuellen Herausforderungen entspricht. Die ESA preist die Ariane 6 als modular und flexibel an. Je nach Mission kann sie mit zwei oder vier Boostern ausgestattet werden und unterschiedliche Nutzlasten in einem kleineren oder längeren Oberteil behausen.

Raumfahrtexperte Martin Tajmar von der TU Dresden meint allerdings trotz der Neuerungen im Vergleich zur Vorgängerin der Ariane 6, die Rakete sei keinesfalls auf der Höhe der Zeit. Bereits 2015 habe das US-Unternehmen SpaceX mit der Falcon-9-Rakete das Zeitalter der wiederverwendbaren Raumfahrt eingeleitet.

(S E R V I C E – ESA-Infos zu Ariane 6: https://www.esa.int/ariane)