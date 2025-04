Neue goldene Skulptur im NOI Techpark

Von: Ivd

Bozen – Sie ist fast 28 Meter hoch, glänzt im Sonnenlicht und sendet eine Botschaft: Mit der Skulptur „The Golden Mean“ des Künstlerduos SCHWARZENFELD ist im NOI Techpark ein neues, weithin sichtbares Zeichen für verantwortungsvolle Innovation entstanden. Am Montag wird das Kunstwerk auf der Piazza vor der neuen Fakultät für Ingenieurwesen der Freien Universität Bozen feierlich enthüllt.

Die goldene Vierkantsäule ist nicht nur ein ästhetisches Statement, sondern will auch zum Nachdenken anregen. „Innovation darf kein Selbstzweck sein. Wissenschaft und Forschung müssen dem Menschen und der Natur dienen“, so der NOI Techpark über das Werk des Künstlerduos SCHWARZENFELD – bestehend aus Michael Meraner und Raphaela Aurelia Sauer.

Gerade in Zeiten, in denen Künstliche Intelligenz und Robotik rasant an Bedeutung gewinnen, brauche es eine ethische Richtschnur, so die beiden. Der Titel der Arbeit spielt dabei bewusst auf das Prinzip des „Goldenen Schnitts“ an – jenem mathematisch-ästhetischen Idealmaß, das in der Natur, Kunst und Architektur immer wieder auftaucht.

Die Skulptur „The Golden Mean“ wird dauerhaft auf der NOI-Piazza zu sehen sein und ist öffentlich zugänglich.