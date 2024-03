Gestohlenes Olivenöl gegen Koks

Bozen – Zwei Männer haben in Bozen acht Flaschen Olivenöl aus einem Supermarkt gestohlen, um damit Kokain zu kaufen. Der Vorfall hat sich am Dienstagabend in Bozen abgespielt.

Die Polizei war auf zwei Männer auf dem Verdi-Platz aufmerksam geworden. Offenbar wollte sie sich einer möglichen Kontrolle der Ordnungshüter entziehen und versuchten, beim Anblick des Streifenwagens die Straßenseite zu wechseln.

Die Beamten schöpften darauf Verdacht und hielten die beiden Männer auf, um sie zu identifizieren. Während ein bereits polizeibekannter Marokkaner fünf Flaschen Olivenöl bei sich hatte, wurde der zweite Mann, der angeblich aus Afghanistan stammt, mit einem Seitenschneider erwischt.

Der Mann, zu dessen Identität derzeit noch genauere Nachforschungen laufen, kassierte eine Anzeige wegen des Tragens von waffenähnlichen Gegenständen. Der Nordafrikaner, der keine plausible Erklärung liefern konnte, wie er in Besitz des Olivenöls gelangt war, gestand hingegen schließlich, dass er acht Flaschen aus einem Supermarkt im Zentrum gestohlen habe. Drei davon hatte er gegen eine Dosis Kokain eingetauscht.

Demnach war er auf der Suche nach weiteren Abnehmern, um zusätzliches Kokain zu erwerben. Gegen den Mann lag außerdem ein Verbot vor, das Land Südtirol zu betreten, gegen das er offensichtlich verstoßen hatte. Quästor Paolo Sartori hat nun die Abschiebung der zwei Männer in die Wege geleitet. Bereits in den kommenden Tagen sollen die beiden in ein Abschiebezentrum überstellt werden.