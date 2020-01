Gute Nachrichten aus dem Krankenhaus von Verona

Verona/Schenna – Das 3,5 Jahre alte Mädchen aus Tall bei Schenna, das am Samstag bei einem Traktorunfall schwer verletzt worden war, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Wie das Tagblatt Dolomiten berichtet, kam am Sonntag die erleichternde Nachricht aus dem Krankenhaus von Verona, dass sich der Zustand des Mädchens gebessert habe, es nicht mehr in Lebensgefahr schwebe und bald in ein näher gelegenes Krankenhaus gebracht werde.

Laut denCarabinieri soll das kleine Mädchen am Samstag mit seinem Vater am Heimathof in Untertall auf einem Traktor unterwegs gewesen sein. Gegen 16.00 Uhr soll das landwirtschaftliche Fahrzeug auf einem abschüssigen Hang plötzlich umgekippt sein und das 3,5-jährige Kind unter sich begraben haben.

