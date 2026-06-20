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Windböen knickten Äste ab und brachten Bäume zu Fall

Heftiges Gewitter sorgt für nächtliche Feuerwehreinsätze in Bozen

Samstag, 20. Juni 2026 | 23:48 Uhr
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Instagram/Freiwillige Feuerwehr Bozen
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Von: ka

Bozen – Ein kurzes, aber heftiges Gewitter führte am späten Samstagabend ab 22.30 Uhr auch in der Landeshauptstadt zu mehreren Feuerwehreinsätzen. Vor allem der starke Wind verursachte dabei erhebliche Schäden im Stadtgebiet.

Instagram/Freiwillige Feuerwehr Bozen

Die Böen knickten Äste ab und brachten Bäume zu Fall, die Straßen blockierten und eine Gefahr für den Verkehr darstellten. Auf dem Bild ist eine der Mannschaften zu sehen, die einen umgestürzten Baum in der Cadornastraße in Bozen beseitigt. Mit Motorsägen und schwerem Gerät wird die Fahrbahn so schnell wie möglich wieder freigemacht. Derzeit sind im Stadtgebiet noch mehrere Einsätze im Gange, die die Wehrkräfte Schritt für Schritt abarbeiten.

Instagram/Freiwillige Feuerwehr Bozen

„Bitte haltet im betroffenen Bereich Vorsicht walten und gebt den Einsatzkräften Platz für ihre Arbeit! Wir halten euch auf dem Laufenden!”, so die Freiwillige Feuerwehr Bozen.

Instagram/Freiwillige Feuerwehr Bozen

Bezirk: Bozen

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