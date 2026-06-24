Hitzewelle in Europa sorgt für neue Temperaturrekorde

Von: APA/Reuters

Die Hitzewelle in Westeuropa hat erneut zu Temperaturrekorden geführt. In Paris wurde am Mittwoch ein neuer Juni-Höchstwert von 40,9 Grad gemeldet. Auch in Großbritannien fiel zur Wochenmitte ein Juni-Rekord: Im südenglischen Gosport stieg das Thermometer auf 36,1 Grad und übertraf damit die bisherige Höchstmarke von 35,6 Grad aus den Jahren 1957 und 1976.

Am Vortag hatte Frankreich mit 44,3 Grad in der südwestlichen Gemeinde Pissos den heißesten Tag seit Beginn der Aufzeichnungen vor fast 80 Jahren erlebt. In Spanien wurden bereits am Montag und Dienstag die höchsten Juni-Temperaturen seit Aufzeichnungsbeginn in den 1950er Jahren verbucht.