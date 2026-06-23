Höhepunkt der Hitzewelle in Österreich am Sonntag

Von: APA/AFP

Die Hitzewelle in Österreich erreicht am Sonntag ihren vorläufigen Höhepunkt. Besonders im Osten sind Temperaturen von 40 Grad und mehr möglich, hieß es seitens Geosphere Austria am Dienstag zur APA. Auch andere Teile Westeuropas hat die Hitze fest im Griff. Für Österreich galt am Dienstag gebietsweise eine gelbe und orange Wetterwarnung. Das bedeutet Temperaturen stellenweise über 35 Grad oder mehrere aufeinanderfolgende sehr heiße Tage mit warmen Nächten.

Ab Donnerstag dürften dann in ganz Österreich die Temperaturen über 35 Grad und darüber klettern. Hitzewarnungen gab es auch in Deutschland, Frankreich, Spanien, England und in zahlreichen italienischen Städten. Frankreich meldete am Dienstag unter anderem die heißeste Nacht seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Für Belgien und Großbritannien wurden weitere Hitze-Rekorde vorhergesagt. Es ist bereits die zweite Hitzewelle in Westeuropa in nur knapp einem Monat.

Frankreich mit Warnstufe Rot

In Frankreich waren mehr als die Hälfte des Landes von der höchsten Hitzewarnstufe Rot betroffen, in zahlreichen weiteren Départements galt die zweithöchste Warnstufe. Damit waren etwa 90 Prozent der Bevölkerung von potenziell gesundheitsschädlichen Extremtemperaturen betroffen. Wegen der extremen Hitze wurde das südfranzösische Atomkraftwerk Golfech heruntergefahren.

Während der Hitzewelle von bisher unbekanntem Ausmaß waren in Frankreich in den vergangenen Tagen mehrere historische Höchstwerte übertroffen worden: Am Montag wurde mit 37,8 Grad im Landesdurchschnitt der bisher heißeste Nachmittag seit Beginn der Aufzeichnungen registriert. Auch die Nacht auf Dienstag war mit 21,6 Grad als niedrigster Durchschnittstemperatur die wärmste, die Frankreich seit Beginn der Aufzeichnungen 1947 erlebt hat.

Alarmstufe Rot in Spanien

Die spanische Wetterbehörde Aemet rief am Dienstag die höchste Alarmstufe Rot für Gebiete rund um das südspanische Córdoba sowie im Norden des Landes für Bilbao und Teile der Region Kantabrien aus. Für weite Teile von Zentral- und Nordspanien galt die zweithöchste Alarmstufe Orange, für fast den gesamten Rest des Landes die Hitze-Warnstufe Gelb.

Am Montag registrierten 101 der 828 Aemet-Wetterstationen im Land Temperaturen von mindestens 40 Grad. Bei etwa 30 Messstationen sanken die Temperaturen in der Nacht auf Dienstag nicht unter 25 Grad. An der Küste von Almería in der südlichen Region Andalusien lagen die Temperaturen die dritte Nacht in Folge auch nach Sonnenuntergang bei über 30 Grad.

In Italien rief das Gesundheitsministerium für 15 Städte, darunter Rom und Mailand, die höchste Hitze-Alarmstufe aus. Ab Mittwoch gelte die Alarmstufe Rot zudem für eine 16. und ab Donnerstag für eine 17. Stadt. Zu den damit verbundenen Empfehlungen gehört es, sich in den heißesten Stunden des Tages drinnen aufzuhalten, viel zu trinken und besonders auf gefährdete Mitmenschen zu achten. Wegen der übermäßigen Nutzung von Klimaanlagen kam es in Mailand und Turin zu Stromausfällen. In der Zeitung “Corriere della Sera” beschwerte sich ein Ärzteverband über schlecht oder gar nicht funktionierende Klimaanlagen in sieben staatlichen Kliniken in Rom.