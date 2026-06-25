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Brütende Hitze in Teilen Europas

Mehr als 200 Hitzetote in Spanien seit Sonntag

Donnerstag, 25. Juni 2026 | 11:53 Uhr
Brütende Hitze in Teilen Europas
APA/APA/dpa/Marijan Murat
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Von: APA/AFP

Wegen der Rekordhitze in großen Teilen Europas sind in Spanien in den vergangenen Tagen nach Behördenangaben mehr als 200 Menschen gestorben. Mindestens 212 Todesfälle zwischen Sonntag und Mittwoch könnten den extremen Temperaturen zugeordnet werden, erklärte das Gesundheitsinstitut Carlos III. am Donnerstag.

Die Schätzung basiert auf einer Datenbank, mit der die aktuellen täglichen Sterbefälle mit statistischen Daten aus der Vergangenheit abgeglichen werden. Insgesamt gab es in Spanien demnach zwischen Mitte Mai und Ende September vergangenen Jahres 3.832 Hitze-Tote.

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