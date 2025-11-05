Messerscharfer Stachel

Von: mk

Bozen – Die Bozner Stadtpolizei setzt ihre Kontrollen im Kampf gegen Kleinkriminalität und Drogenhandel fort. Auch die Sicherheit im Verkehr stand weiterhin im Fokus.

Am dem Verdi-Platz haben die Beamten in den vergangenen Tagen einen Mann aus Gambia wegen Drogenhandels und des Mitführens von waffenähnlichen Gegenständen angezeigt. Neben mehreren Dosen Kokain trug der Mann einen Ring in Form eines Stachels mit sich, der mit einer scharfen Klinge besetzt war.

Am Wochenende lag der Schwerpunkt auf nächtlichen Verkehrskontrollen. Dabei fielen gleich zwei Autofahrer auf: Ein 33-Jähriger wurde mit rund 2,3 Promille im Blut am Steuer erwischt. Der Mann kassierte nicht nur eine Anzeige, sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Ein 28-jähriger Fahrer wurde hingegen mit einem Alkoholwert von 1,83 Promille angezeigt.

Zudem wurde Mann sanktioniert, die in einem gemieteten Wagen unerlaubt Taxidienste anbot. Während die Geldstrafe 178 Euro beträgt, wurde über den Lenker zusätzlich ein einmonatiges Fahrverbot verhängt.