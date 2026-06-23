Motorradfahrer aus Deutschland stirbt bei Unfall in Südtirol

Von: luk

Auer/Montan – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der Dolomitenstraße zwischen Auer und Montagna ereignet. Ein deutscher Motorradfahrer aus München ist dabei ums Leben gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann in Richtung Auer unterwegs, als er zu einem Überholmanöver ansetzte. Dabei kam es zu einer frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer auf die Fahrbahn geschleudert und schwerstens verletzt.

Trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes an der Unfallstelle feststellen.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren aus Auer und Montan, das Weiße Kreuz sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 1. Auch die Carabinieri waren vor Ort und haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Während der Bergungs- und Sicherungsarbeiten kam es laut Alto Adige online in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.