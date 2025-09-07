Motorradlenker und Beifahrerin nach Unfall schwer verletzt

Von: mk

Villnöss – Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntag kurz nach 12.00 Uhr mittags in Villnöss gekommen.

Ersten Informationen zufolge sind ein Pkw und ein Motorrad zusammengeprallt. Der Pkw-Lenker blieb glücklicherweise nur leicht verletzt und wurde von einem Familienmitglied ins Brixner Krankenhaus gefahren.

Der 45-jährige Motorradfahrer und seine 41-jährige Beifahrerin – zwei Einheimische – wurden jedoch schwer verletzt.

Der Motoradlenker wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Spital nach Bozen geflogen, die Mitfahrerin wurde vom Weißen Kreuz ins Brixner Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz standen auch der Notarzt und die Freiwillige Feuerwehr von Teis. Die Carabinieri ermittelten den genauen Unfallhergang.