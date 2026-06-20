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Carabinieri-Kontrolle in Leifers mit Folgen

Nächtliche Fahrt mit dem E-Roller weckt Verdacht

Samstag, 20. Juni 2026 | 09:08 Uhr
20.06.2026 CC Egna
Carabinieri
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Von: mk

Leifers – Ein 30-Jähriger, der mit seinem E-Roller in Leifers unterwegs war, hat die Aufmerksamkeit der Carabinieri auf sich gezogen. Nicht nur dass er mitten in der Nacht unterwegs war, machte die Ordnungskräfte stutzig. Auch seine Fahrweise war derart riskant, dass der Mann eine konkrete Gefahr für die Sicherheit auf der Straße darstellte. Ein Alkoholtest hat das Rätsel schließlich gelüftet.

Der Vorfall hat sich bereits in der der Nacht auf den 14. Juni ereignet, wurde aber erst jetzt bekannt. Gegen 4.00 Uhr in der Früh bemerkte eine Streife der Carabinieri im Rahmen einer nächtlichen Routinekontrolle den Mann auf seinem E-Roller.

Weil sie sofort sahen, dass etwas nicht stimmte, hielten die Carabinieri den Fahrer auf. Bei dem Mann handelte es sich um einen 30-jährigen rumänischen Staatsbürger, der in Auer wohnt und den Behörden bereits bekannt ist. Er wies eindeutige Symptome massiver Trunkenheit auf: Neben einem starken Alkoholgeruch, den die Carabinieri wahrnahmen, hatte er gerötete Augen und eine lallende Aussprache.

Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht: Der erste Test ergab einen Wert von 2,38 Promille, die zweite Messung lag immerhin noch bei 2,16 Promille. Damit überschritt der Fahrer den gesetzlich zulässigen Grenzwert um mehr als das Vierfache.

Die Carabinieri zeigten den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr an. Doch dabei blieb es nicht. Dem 30-Jährigen wurden zahlreiche weitere Verstöße zur Last gelegt: Er war ohne Helm unterwegs, zudem war sein Gefährt nicht wirklich verkehrstauglich. So fehlten etwa die vorgeschriebenen Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) sowie das obligatorische Kennzeichen. Auch wegen seiner gefährlichen Fahrweise wurde er sanktioniert.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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