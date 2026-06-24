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Die letzten 300 Meter wurden zur Odyssee

Paket aus Vietnam sorgt in Südtirol für Zustellungs-Wirbel

Mittwoch, 24. Juni 2026 | 10:04 Uhr
Gewerkschaft fordert Lenkerzeit-Aufzeichnung für Paketzusteller
APA/APA/dpa/Tom Weller
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Von: luk

Neumarkt – Ein Paket aus Nordvietnam hat den Weg nach Neumarkt in Rekordzeit geschafft. Die letzten Meter bis zum Empfänger entwickelten sich jedoch zu einer regelrechten Geduldsprobe.

Wie ein betroffener Bürger gegenüber der Zeitung Alto Adige berichtet, hatte sein Sohn Anfang Mai während einer Reise durch Südostasien ein Paket mit Kleidung, Souvenirs und Geschenken nach Hause geschickt. Nach rund zwei Wochen und mehr als 9.000 zurückgelegten Kilometern traf die Sendung in Neumarkt ein. Dort begann laut Darstellung der Familie jedoch die eigentliche Odyssee.

Als die Angehörigen das Paket Anfang Juni bei der Post – nur 300 Meter von der Lieferadresse entfernt – abholen wollten, erfuhren sie zunächst, dass ein Zustellversuch bereits am 22. Mai erfolgt sei und die Sendung inzwischen nicht mehr vor Ort liege. Wo sich das Paket befand, konnte zunächst niemand sagen. Einen Tag später hieß es dann, die Sendung sei bereits an den Absender in Vietnam retourniert worden.

Die Familie gab sich damit nicht zufrieden und wandte sich sowohl an den Kundendienst als auch an die Ortspolizei. Erst als die Familie in Begleitung einer Polizeibeamtin bei der Post vorstellig wurde, löste sich der Knoten plötzlich. Innerhalb weniger Tag konnte das Paket doch noch ausfindig gemacht und ausgehändigt werden.

Die Betroffenen sprechen von einem gravierenden Serviceversagen. Besonders unverständlich sei, dass die Sendung problemlos von Vietnam nach Südtirol gelangt sei, die Zustellung vor Ort jedoch derart kompliziert verlaufen sei.

Die Italienische Post weist die Kritik teilweise zurück. Man habe sich umgehend um die Suche nach der Sendung gekümmert und diese schließlich ordnungsgemäß zugestellt. Gleichzeitig räumt das Unternehmen ein, dass die Aufbewahrungsfrist für das Paket zum Zeitpunkt der Nachforschungen bereits überschritten gewesen sei. Man bedauere die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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