Panini statt Mittagessen in der Schule

Von: luk

Leifers – In einer Schulmensa in Leifers soll es am Dienstagmittag statt des üblichen warmen Essens lediglich belegte Brötchen also “Panini” für die Schülerinnen und Schüler gegeben haben. Der Vorfall sorgte umgehend für Verärgerung bei mehreren Eltern, die ihrem Unmut vor allem in den sozialen Medien Luft machten.

Der für Schulen zuständige Stadtrat Walter Landi reagierte noch am Nachmittag und stellte klar, dass es sich um eine Ausnahme gehandelt habe. „Ab heute kehren wir wieder zur gewohnten Verpflegung zurück“, versicherte Landi.

Nach Angaben der Gemeinde war die Situation auf organisatorische Gründe zurückzuführen. Es handle sich um einen Einzelfall, ein regulärer Betrieb der Mensa sei weiterhin gewährleistet.