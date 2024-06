Schießerei in US-Supermarkt: Dreit Tote in Arkansas

Drei Tote bei Schießerei in US-Staat Arkansas

Von: APA/Reuters

Bei einer Schießerei in einem Supermarkt in Arkansas sind am Freitag drei Menschen getötet und zehn weitere verwundet worden. Das teilte die Polizei des US-Bundesstaats mit. Unter den genannten zehn Verletzten seien auch zwei Polizisten, hieß es. Der Verdächtige wurde demnach bei einem Schusswechsel mit der Exekutive ebenfalls verwundet und festgenommen. Über die Hintergründe des blutigen Vorfalls war vorerst nichts bekannt.

Die Schießerei ereignete sich in einem Lebensmittelgeschäft namens “Mad Butcher” in Fordyce, einem kleinen Ort mit 3.200 Einwohnern, etwa 70 Meilen (112 Kilometer) südlich von Little Rock, der Hauptstadt von Arkansas. Die verletzten Polizeibeamten und der Verdächtige würden voraussichtlich überleben, wie der Direktor der Staatspolizei von Arkansas, Mike Hagar, gegenüber Reportern erklärte.

Gouverneurin Sarah Huckabee Sanders erklärte auf der Social-Media-Plattform X, sie sei über den Vorfall informiert worden. “Ich bin den Strafverfolgungsbehörden und den Ersthelfern dankbar für ihr schnelles und heldenhaftes Handeln, um Leben zu retten. Meine Gebete sind bei den Opfern und allen, die von diesem schrecklichen Vorfall betroffen sind”, erklärte sie.