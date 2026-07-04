Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schnelles Eingreifen verhindert Schlimmeres
Balkonbrand in Bruneck fordert Rettungskräfte – VIDEO

Schnelles Eingreifen verhindert Schlimmeres

Samstag, 04. Juli 2026 | 21:52 Uhr
740286401_1042498025144938_5234908354677483823_n
Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol
Schriftgröße

Von: ka

Bruneck – Am Samstagnachmittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Bruneck, Stegen und St. Lorenzen zu einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Bereits während der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchentwicklung über dem betroffenen Wohngebiet sichtbar. Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits weite Teile des Balkonbereichs erfasst und drohte sich akut auf weitere Gebäudeteile auszubreiten.

Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol

Mehrere Atemschutztrupps nahmen umgehend die Brandbekämpfung auf und kontrollierten zeitgleich die betroffenen Wohnbereiche. Aus Sicherheitsgründen evakuierten die Einsatzkräfte das Gebäude teilweise.

Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol

Dass Schlimmeres verhindert werden konnte, ist auch dem glücklichen Zufall und dem mutigen Handeln eines Feuerwehrmitglieds der Feuerwehr Bruneck zu verdanken. Der Feuerwehrmann befand sich privat in der Nähe des Einsatzortes, bemerkte die Gefahr und brachte noch vor dem Eintreffen der Löschzüge zwei Personen aus der betroffenen Wohnung sicher ins Freie.

Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol

Durch den raschen und koordinierten Einsatz aller beteiligten Kräfte konnte die Ausbreitung der Flammen erfolgreich gestoppt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Neben den drei Freiwilligen Feuerwehren waren auch der Rettungsdienst und die zuständigen Behörden vor Ort im Einsatz.

Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
EU verschärft Vorschriften für Autos: Neue Assistenzsysteme greifen nun stärker ein
Kommentare
63
EU verschärft Vorschriften für Autos: Neue Assistenzsysteme greifen nun stärker ein
“Italien zahlt Europas höchste Strompreise und Südtirol zahlt mit”
Kommentare
59
“Italien zahlt Europas höchste Strompreise und Südtirol zahlt mit”
Nächtliche Raser verwandeln Bozen in Autodrom
Kommentare
32
Nächtliche Raser verwandeln Bozen in Autodrom
Wildschwein-Problem: Jetzt archaische Jagdmethode In Italien 
Kommentare
29
Wildschwein-Problem: Jetzt archaische Jagdmethode In Italien 
Blutige Nacht in Bozen
Kommentare
27
Blutige Nacht in Bozen
Anzeigen
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 