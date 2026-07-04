Schnelles Eingreifen verhindert Schlimmeres

Von: ka

Bruneck – Am Samstagnachmittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Bruneck, Stegen und St. Lorenzen zu einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Bereits während der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchentwicklung über dem betroffenen Wohngebiet sichtbar. Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits weite Teile des Balkonbereichs erfasst und drohte sich akut auf weitere Gebäudeteile auszubreiten.

Mehrere Atemschutztrupps nahmen umgehend die Brandbekämpfung auf und kontrollierten zeitgleich die betroffenen Wohnbereiche. Aus Sicherheitsgründen evakuierten die Einsatzkräfte das Gebäude teilweise.

Dass Schlimmeres verhindert werden konnte, ist auch dem glücklichen Zufall und dem mutigen Handeln eines Feuerwehrmitglieds der Feuerwehr Bruneck zu verdanken. Der Feuerwehrmann befand sich privat in der Nähe des Einsatzortes, bemerkte die Gefahr und brachte noch vor dem Eintreffen der Löschzüge zwei Personen aus der betroffenen Wohnung sicher ins Freie.

Durch den raschen und koordinierten Einsatz aller beteiligten Kräfte konnte die Ausbreitung der Flammen erfolgreich gestoppt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Neben den drei Freiwilligen Feuerwehren waren auch der Rettungsdienst und die zuständigen Behörden vor Ort im Einsatz.