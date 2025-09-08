Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schwarzfahrer greift zu Gewalt
Carabinieri von Burgstall schreiten ein

Schwarzfahrer greift zu Gewalt

Montag, 08. September 2025 | 15:30 Uhr
Carabinieri
Von: mk

Burgstall – Ein Schwarzfahrer hat die Carabinieri von Burgstall auf den Plan gerufen. In einem Bus auf der Linie zwischen Bozen und Meran soll er Kontrolleure angegriffen und beleidigt, als diese sein Ticket überprüfen wollten. Die Carabinieri von Postal konnten den Mann nach einem Notruf schnell fassen.

Der Vorfall hat sich bereits vor einigen Tagen ereignet, wurde aber erst jetzt bekannt. Die Carabinieri trafen an einer Bushaltestelle ein, nachdem die Kontrolleure sie alarmiert hatten.

Diese hatten versucht, einen Mann ohne Fahrschein zu identifizieren, um ihm ein Bußgeld zu erteilen. Daraufhin reagierte der Fahrgast aggressiv, beleidigte die Kontrolleure und wehrte sich körperlich.

Die Carabinieri überwältigten den 30-jährigen Obdachlosen noch an der Haltestelle. Er wurde zur Identifizierung auf die Kaserne gebracht und nach Abschluss der Ermittlungen wegen Widerstands gegen Amtsträger angezeigt.

Bezirk: Burggrafenamt

