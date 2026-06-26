“Sind sprachlos”: Erneut Einbruch ins Fahrradgeschäft Sanvit in Eppan – VIDEO

Von: luk

Eppan – Zum zweiten Mal innerhalb von nur 30 Tagen ist das Fahrradgeschäft Sanvit in Eppan Ziel eines spektakulären Einbruchs geworden. In der Nacht auf Freitag rammten Unbekannte kurz nach 3.00 Uhr mit einem Lieferwagen die Eingangstür und die Glasfront des Geschäfts. Anschließend entwendeten sie rund zehn Fahrräder im Wert von etwa 20.000 Euro und flüchteten.

Neben der Beute entstand erneut erheblicher Sachschaden an der erst vor Kurzem reparierten Eingangstür und der Glasfassade. Bereits Ende Mai waren Täter nach demselben Muster in das Geschäft eingebrochen und hatten sieben Fahrräder im hohen fünfstelligen Wert geklaut.

Nach dem zweiten Einbruch denkt der Betrieb nun über zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie Betonpoller vor dem Eingang nach. Die Ermittlungen laufen.