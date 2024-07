Sittenstrolch [26] aus Österreich sorgt für Empörung in Bozen

Von: luk

Bozen – Obszöne Handlungen in einem Park in Gries: Das war am Donnerstagmorgen eine Meldung, die bei der Staatspolizei einging. Eine Anruferin berichtete von einem jungen Mann, der sich in dem kleinen Park zwischen der Battisti- und der Mendelstraße entblößt hatte und sich selbst berührte.

Ein Streifenwagen traf schnell am genannten Ort ein und sprach mit den Zeugen des Vorfalls. Die Anruferin berichtete, dass sie zusammen mit ihrem Freund über den Park spazierte, als sie einen jungen Mann bemerkte, der in aller Ruhe vor den vorbeigehenden Passanten masturbierte.

Dank der Reaktion der jungen Frau – sie hatte nicht aufgehört, den Sittenstrolch anzuschreien – und dem schnellen Eingreifen der Polizei konnte das ungebührliche Verhalten des Mannes gestoppt werden – glücklicherweise ohne dass Minderjährige Zeugen davon wurden.

Bei der Identifizierung stellten die Ordnungshüter fest, dass es sich um den 26-jährigen Österreicher B. M. aus Innsbruck handelte.

B. M. wurde zur weiteren Klärung auf die Quästur gebracht und wegen öffentlicher Unzucht bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Angesichts des Vorfalls hat Quästor Paolo Sartori ein Aufenthaltsverbot für B. M. erlassen, der damit für die nächsten drei Jahre nicht in die Südtiroler Landeshauptstadt zurückkehren darf.