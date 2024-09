Straße zu herrlichem Dolomiten-Pass soll sicherer werden

Von: mk

St. Kassian – Zur Sicherung und zum Ausbau der Landesstraße 37 zwischen St. Kassian und dem Valparola-Pass laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Um weiterhin zügig voranzukommen, wird die Straße vom 16. September bis 30. November von Sciaré in der Gemeinde Abtei bis zur Landesgrenze gesperrt. Der Verkehr wird während der Sperre über die Staatsstraße über den Campolongo-Pass, Arabba und den Falzarego-Pass umgeleitet (SS 244 und SS 48).

Änderungen gibt es aufgrund der Straßensperre auch bei den Busdiensten. So werden die Fahrten der Buslinie Corvara – Falzarego-Pass statt wie ursprünglich geplant am 13. Oktober bereits am 16. September auf die Strecke Corvara – St. Kassian – Sciaré begrenzt, teilt das Landesamt für Personenverkehr mit.

Im Zuge der Arbeiten werden mehrere Teilstücke der Straße besser befestigt und teils neu verlegt, da es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Erdrutschen und Lawinen kam. “Damit wird die grenzüberschreitende Verbindung zwischen Südtirol und Belluno langfristig stabilisiert und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert, insbesondere auch für Radfahrer”, erklärt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Im Zuge der Straßensicherung entsteht auf der Passstraße nämlich auch eine neue Fahrradspur.