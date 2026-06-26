Sulden: Zwei Mitarbeiter in Bergstation in Sulden bewusstlos aufgefunden

Von: luk

Sulden – Großeinsatz der Rettungskräfte am Freitag zur Mittagszeit in Sulden: In der Bergstation der Langenstein-Sesselbahn wurden zwei Mitarbeiter bewusstlos aufgefunden. Nach der Erstversorgung vor Ort brachten die Notarzthubschrauber Pelikan 1 und Pelikan 3 die beiden ins Krankenhaus Bozen.

Eine dritte beteiligte Person wurde vom Weißen Kreuz Prad mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Schlanders eingeliefert. Sie war nach bisherigen Informationen zu keinem Zeitpunkt bewusstlos.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Austritt von Kohlenmonoxid zu dem Zwischenfall geführt haben. Bestätigt ist dies allerdings noch nicht. Die genaue Ursache wird derzeit von den zuständigen Behörden untersucht.

Neben dem Rettungsdienst standen auch die Bergrettung Sulden sowie die Finanzpolizei im Einsatz. Der genaue Hergang des Vorfalls ist Gegenstand laufender Ermittlungen.