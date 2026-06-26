Aktuelle Seite: Home > Chronik > Sulden: Zwei Mitarbeiter in Bergstation in Sulden bewusstlos aufgefunden
Kohlenmonoxid als mögliche Ursache

Sulden: Zwei Mitarbeiter in Bergstation in Sulden bewusstlos aufgefunden

Freitag, 26. Juni 2026 | 16:23 Uhr
Pelikan 3
HELI – FLUGRETTUNG SÜDTIROL
Schriftgröße

Von: luk

Sulden – Großeinsatz der Rettungskräfte am Freitag zur Mittagszeit in Sulden: In der Bergstation der Langenstein-Sesselbahn wurden zwei Mitarbeiter bewusstlos aufgefunden. Nach der Erstversorgung vor Ort brachten die Notarzthubschrauber Pelikan 1 und Pelikan 3 die beiden ins Krankenhaus Bozen.

Eine dritte beteiligte Person wurde vom Weißen Kreuz Prad mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Schlanders eingeliefert. Sie war nach bisherigen Informationen zu keinem Zeitpunkt bewusstlos.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Austritt von Kohlenmonoxid zu dem Zwischenfall geführt haben. Bestätigt ist dies allerdings noch nicht. Die genaue Ursache wird derzeit von den zuständigen Behörden untersucht.

Neben dem Rettungsdienst standen auch die Bergrettung Sulden sowie die Finanzpolizei im Einsatz. Der genaue Hergang des Vorfalls ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

 

Bezirk: Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Vinschgau

Meistkommentiert
Elektro statt Krach im Safety Park: Wie sich die Motocross-Piste verändern soll
Kommentare
53
Elektro statt Krach im Safety Park: Wie sich die Motocross-Piste verändern soll
Grüne wollen in Bozen Speed-Check-Boxen reaktivieren
Kommentare
47
Grüne wollen in Bozen Speed-Check-Boxen reaktivieren
Rekordhitze macht Gardasee zu schaffen
Kommentare
42
Rekordhitze macht Gardasee zu schaffen
Zukunft des Club Max: Brixen sucht gemeinsame Lösungen fürs Nachtleben
Kommentare
38
Zukunft des Club Max: Brixen sucht gemeinsame Lösungen fürs Nachtleben
“Sind sprachlos”: Erneut Einbruch ins Fahrradgeschäft Sanvit in Eppan – VIDEO
Kommentare
36
“Sind sprachlos”: Erneut Einbruch ins Fahrradgeschäft Sanvit in Eppan – VIDEO
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 