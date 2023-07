Tirol: Abschussverordnung für Wolf im Gemeindegebiet von Pfunds

Innsbruck – Die Tiroler Landesregierung hat heute, Freitag, eine weitere Abschussverordnung für einen Wolf in Tirol beschlossen. Im Gemeindegebiet von Pfunds wird nach zwei Rissereignissen auf Almen ein Schadwolf zum Abschuss freigegeben. Ein Wolf aus der italienischen Population konnte im Zuge von DNA-Analysen als Verursacher der Risse identifiziert werden. Die Abschussverordnung tritt mit Samstag, 29. Juli 2023, 0 Uhr, in Kraft und gilt für acht Wochen. Es ist die zwölfte Maßnahmenverordnung ihrer Art in Tirol: Fünf Maßnahmenverordnungen sind bereits ausgelaufen, sechs sind aktuell aktiv.

„Die Sicherheit der Menschen und der Schutz unserer Alm- und Kulturlandschaft ist unser vordringliches Ziel – für die Landwirtschaft, die Artenvielfalt, den Schutz vor Naturgefahren und den heimischen Freizeitraum sowie Tourismus“, sagt LHStv Josef Geisler im Hinblick auf die neue Abschussverordnung. Die Bevölkerung wird auch laufend gebeten, Sichtungen von Großraubtieren über das Sichtformular des Landes Tirol umgehend den Behörden zu melden.

Weitere Informationen finden sich unter www.tirol.gv.at/baer_wolf_luchs. Aktuelle Informationen rund um Großraubtiere finden sich auch in der Land Tirol App in der Anwendung „Große Beutegreifer“. Die App steht kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store zur Verfügung.