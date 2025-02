Dein Matchday-Partner für jedes Spiel – alle Meisterschaften, Turniere und Ligen in einer App.

Von: First Avenue

Die mit Spannung erwartete Fußball-Rückrunde hat endlich begonnen, und dazu gibt es den perfekten Begleiter für alle Fußballfans in Südtirol: FUBAS. Die vollständig überarbeitete App bringt nicht nur eine neue Benutzeroberfläche, sondern auch zahlreiche neue Features und liefert dir das komplette Fußballerlebnis direkt auf dein Smartphone. Egal, ob du selbst vor Ort bist oder von zu Hause aus zuschaust, mit FUBAS verpasst du keine Tore, keinen Zwischenstand, keine Karten und keinen Wechsel, und zwar live.

Alle Meisterschaften, Turniere, Ligen

FUBAS deckt dabei mehr als 60 Meisterschaften ab, von Herren- über Damen- und Jugendfußball bis hin zur Serie B und den nationalen Jugend-Ligen. Und mit über 1.800 Teams aus Südtirol hast du alles im Überblick: Spiele, Tabellen, Spielpläne, Live-Updates, Berichte und Statistiken zu allen Landes-, Amateur- und Oberligen, Jugend-Meisterschaften, Kleinfeldfußballevents und Pokal-Wettbewerben. Damit ist FUBAS damit die größte Info-Plattform für den Fußball in Südtirol.

Die FUBAS Reporter-Community – Echtzeit-Updates direkt vom Spielfeldrand

Die treibende Kraft hinter der App sind die mehr als 150 engagierte Reporter, die live vor Ort bei den Spielen dabei sind. Sie liefern dir zuverlässige Live-Updates über den gesamten Spielverlauf. Allein in der letzten Saison wurden über 70.000 Spiel-Ereignisse dokumentiert – das entspricht mehr als 1.500 Updates pro Woche.

Berichte und Nachrichten abseits der 90 Minuten und alle Infos zu deinem Verein

Die neue FUBAS App ist weit mehr als nur ein Liveticker mit Ergebnishistorie: Sie bietet dir Zugang zu aktuellen Berichten und Statistiken, sodass du immer auf dem neuesten Stand bleibst – auch nach dem Spiel. Für deine Lieblingsmannschaft gibt es nicht nur den aktuellen Kader mit Angaben zu jedem Spieler, sondern auch historische Daten, zahlreiche Statistiken und zusätzliche interessante Infos zu durchstöbern.

Neugierig? Dann los! Hol dir die neue FUBAS-App und überzeug dich selbst. Der Südtiroler Amateurfußball ist ohne FUBAS nur halb so spannend! Verpasse keinen Moment mehr und erlebe den Fußball in Südtirol, als wärst du direkt am Spielfeldrand. Hol dir die FUBAS-App und bleib immer am Ball – überall, jederzeit!

Jetzt herunterladen auf [Google Play] und [App Store].