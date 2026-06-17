Todesfall – AVS Partschins trauert um Martin Frei

Von: mk

Partschins – Der Südtiroler Amateurfußball trägt Trauer: Martin Frei, langjähriger Spieler des ASV Partschins, ist im Alter von nur 46 Jahren verstorben.

Frei erlag einer schweren Krankheit, die ihn viel zu früh aus dem Leben riss. Er hinterlässt seine Ehefrau Betti sowie die beiden Söhne Anton und Emil, die selbst als Nachwuchsfußballer in der Jugendabteilung in Meran aktiv sind.

Mit Martin Frei verliert die lokale Fußballgemeinschaft nicht nur einen leidenschaftlichen Sportler, sondern vor allem einen außergewöhnlichen Charakter. Über viele Jahre hinweg schnürte er seine Fußballschuhe für den ASV Partschins und avancierte dort zu einem echten Aushängeschild.

Der Club reagierte tief betroffen und verabschiedete sich auf seinen offiziellen Kanälen mit emotionalen Worten von seinem ehemaligen Spieler Auf Facebook schreibt der ASVO Partschins wörtlich: