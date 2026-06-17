Todesfall – AVS Partschins trauert um Martin Frei

Von: mk
Partschins – Der Südtiroler Amateurfußball trägt Trauer: Martin Frei, langjähriger Spieler des ASV Partschins, ist im Alter von nur 46 Jahren verstorben.
Frei erlag einer schweren Krankheit, die ihn viel zu früh aus dem Leben riss. Er hinterlässt seine Ehefrau Betti sowie die beiden Söhne Anton und Emil, die selbst als Nachwuchsfußballer in der Jugendabteilung in Meran aktiv sind.
Mit Martin Frei verliert die lokale Fußballgemeinschaft nicht nur einen leidenschaftlichen Sportler, sondern vor allem einen außergewöhnlichen Charakter. Über viele Jahre hinweg schnürte er seine Fußballschuhe für den ASV Partschins und avancierte dort zu einem echten Aushängeschild.
Der Club reagierte tief betroffen und verabschiedete sich auf seinen offiziellen Kanälen mit emotionalen Worten von seinem ehemaligen Spieler Auf Facebook schreibt der ASVO Partschins wörtlich:
In stillem Gedenken an Martin Frei
Der ASV Partschins trauert um Martin Frei, einen langjährigen Wegbegleiter und Freund unseres Vereins.
Martin war dem Verein stets eng verbunden und den rot-schwarzen Farben immer treu. Mit seiner positiven Art, seiner Hilfsbereitschaft und seinem kollegialen Wesen wurde er von Mitspielern, Betreuern, Trainern und Fans gleichermaßen geschätzt. Martin war ein Mensch, den man einfach ins Herz schließen musste.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, insbesondere seinen beiden Söhnen, die Teil unserer Jugendabteilung sind. Wir wünschen ihnen und allen Angehörigen in dieser schweren Zeit viel Kraft, Zusammenhalt und Zuversicht.
Ruhe in Frieden, Zonner.
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