Tödlicher Absturz von der Königsspitze

Von: mk

Sulden – In den Ortler Alpen hat sich am heutigen Sonntag ein tragischer Bergunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge ist ein Alpinist auf der Königsspitze abgestürzt und dabei tödlich verunglückt.

Ersten Informationen zufolge soll der 31-jährige Tourist beim Abstieg abgestürzt sein.

Im Einsatz standen die Bergrettung und die Notfallseelsorge. Auch der Notarzthubschrauber Pelikan 3 stand im Einsatz. Die Bergretter der Finanzpolizei ermitteln den genauen Unfallhergang.