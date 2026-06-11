Unwetter: 81-Jähriger stirbt in Brixen

Von: mk

Brixen – Ein älterer Herr ist am Mittwoch bei dem heftigen Unwetter ums Leben gekommen. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, ist der Mann wohl in den Eisack gestürzt.

Durch die heftigen Niederschläge hat sich der Pegelstand des Flusses deutlich erhöht. Passanten erblickten den leblosen Körper, wie er im Wasser trieb, und verständigten die Rettungskräfte.

Die Freiwillige Feuerwehr hat den Leichnam bei einer Brücke aus den Fluten geholt. Auch die Carabinieri sind ausgerückt und haben Ermittlungen aufgenommen.

Bei dem tödlich verunglückten Mann handelt es sich laut Ansa um den 81-jährigen A. L.