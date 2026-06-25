Aktuelle Seite: Home > Chronik > Vergiftung vorgetäuscht: So gelang dem Häftling die Flucht
Fahndung in der gesamten Region

Vergiftung vorgetäuscht: So gelang dem Häftling die Flucht

Donnerstag, 25. Juni 2026 | 09:38 Uhr
krankenhaus bozen pfleger sym
LPA/Claudia Corrent
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Ein 23-jähriger Häftling ist – wie berichtet – in der Nacht auf Donnerstag aus dem Bozner Krankenhaus entkommen. Wie sich nun herausstellt, gelang ihm das offenbar nach einem gezielten Täuschungsmanöver. Der aus dem Kosovo stammende Mann soll in den Abendstunden gegenüber den Gefängniswachen angegeben haben, Waschmittel geschluckt zu haben, um eine Einlieferung in die Notaufnahme zu erzwingen. Von dort gelang ihm wenige Stunden später die Flucht. Nun wird läuft nach ihm eine Großfahndung.

Aus Sorge um den Gesundheitszustand des Insassen brachten Beamte der Gefängnispolizei den Mann ins Bozner Krankenhaus. Nach der medizinischen Untersuchung blieb der 23-Jährige zur Beobachtung in der Notaufnahme.

Gegen 3.00 Uhr morgens nutzte er offenbar einen günstigen Moment, um unbemerkt das Krankenhaus zu verlassen. Nach ersten Erkenntnissen schlüpfte er durch den Eingangsbereich ins Freie, überquerte den Vorplatz und verschwand. Aufzeichnungen von Überwachungskameras sollen seine Flucht festgehalten haben. Die Ermittler werten die Bilder derzeit aus, um seinen weiteren Weg nachzuvollziehen.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Flucht wurde eine groß angelegte Fahndung eingeleitet, berichtet die Zeitung Alto Adige. Neben den Polizeistreifen wurden auch die Bahnpolizei sowie die Carabinieri alarmiert, um mögliche Fluchtwege aus Bozen zu überwachen. Hinweise auf eine Auseinandersetzung mit den Bewachern gibt es bislang nicht.

Der Flüchtige war erst am 1. Mai von den Carabinieri in Cavalese festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen schwerer Straftaten ermittelt. Laut den Vorwürfen soll er seine Ehefrau, die die Beziehung beenden wollte, entführt und von deren Eltern Geld für ihre Freilassung verlangt haben. Bei seiner Festnahme im Trentino fanden die Ermittler zudem eine kleine Axt in seinem Fahrzeug.

Die Direktion des Bozner Gefängnisses teilte mit, dass die Umstände der Flucht sowie mögliche Verantwortlichkeiten des Bewachungspersonals überprüft werden. Von Gewerkschaftsseite wurde der Vorfall zum Anlass genommen, erneut auf die schwierigen Arbeitsbedingungen der Gefängnispollizei hinzuweisen.

Für das Bozner Gefängnis ist es bereits die vierte Flucht innerhalb eines Jahres. Erst im März war ein 24-jähriger Häftling nach einem Arbeitsausgang nicht zurückgekehrt. Im vergangenen August gelang zudem zwei Insassen die Flucht aus der Haftanstalt. Einer von ihnen wurde noch am selben Tag in Meran gefasst, der zweite wenige Wochen später in Frankreich festgenommen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Bürgergeld-Betrug aufgedeckt
Kommentare
61
Bürgergeld-Betrug aufgedeckt
10 Jahre Brexit: Protest in Wiese gemäht – VIDEO
Kommentare
54
10 Jahre Brexit: Protest in Wiese gemäht – VIDEO
Heimatpflegeverband kritisiert Urteil zu Agri-Photovoltaik scharf
Kommentare
51
Heimatpflegeverband kritisiert Urteil zu Agri-Photovoltaik scharf
Norditalien: Wanderer stehen plötzlich vor Bärin
Kommentare
49
Norditalien: Wanderer stehen plötzlich vor Bärin
Gericht kippt Wohnmobil-Verbot in Wolkenstein
Kommentare
44
Gericht kippt Wohnmobil-Verbot in Wolkenstein
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 