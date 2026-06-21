Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall auf der Brennerautobahn

Von: luk

Neumarkt – Ein Auffahrunfall hat am Sonntagnachmittag auf der Brennerautobahn (A22) für Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Bozen gesorgt.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 14.00 Uhr auf der Nordspur zwischen Neumarkt und Salurn. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten den Einsatz von Rettungs- und Einsatzfahrzeugen auf dem betroffenen Streckenabschnitt.

Vor Ort standen die Verkehrspolizei, die Feuerwehr sowie Mitarbeiter des Autobahnbetreibers A22 im Einsatz. Sie kümmerten sich um die Absicherung der Unfallstelle, die beteiligten Fahrzeuge und die Verkehrsregelung.

Nach ersten Informationen wurden bei dem Auffahrunfall keine Personen schwer verletzt. Dennoch kam es zwischen Neumarkt und Salurn zeitweise zu Verzögerungen und Staus in Richtung Norden. Die genaue Ursache des Unfalls wird von den zuständigen Behörden untersucht.