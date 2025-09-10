Aktuelle Seite: Home > Chronik > Verkehrsunfall auf der MeBo bei Vilpian
Auto kam ins Schleudern - junge Frau leicht verletzt

Verkehrsunfall auf der MeBo bei Vilpian

Mittwoch, 10. September 2025 | 16:44 Uhr
fotolia.de/Comofoto - Symbolbild
fotolia.de/Comofoto - Symbolbild
Von: luk

Vilpian – Auf der Schnellstraße MeBo hat sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 15.30 Uhr geriet ein Auto auf der Südspur bei Kilometer 213 ins Schleudern, drehte sich mehrfach und prallte anschließend gegen die Mittelleitplanke.

Eine 22-jährige Frau aus der Slowakei wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungswagen der Sektion Etschtal ins Krankenhaus Bozen gebracht.

Im Einsatz standen neben dem Weißen Kreuz Etschtal auch die Freiwillige Feuerwehr von Vilpian sowie die Verkehrspolizei.

Bezirk: Burggrafenamt

