Aktuelle Seite: Home > Chronik > Vier Verletzte bei Verkehrsunfall im Leiferer Tunnel
Crash im Tunnel

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall im Leiferer Tunnel

Samstag, 27. Juni 2026 | 15:36 Uhr
Unfall Blaulicht Symbolbild
APA/APA/dpa/Stefan Puchner
Schriftgröße

Von: luk

Leifers – Ein Verkehrsunfall im Leiferer Tunnel hat am Samstagmittag vier Verletzte gefordert. Nach ersten Informationen kollidierten zwei Pkw miteinander.

Zwei Personen erlitten mittelschwere Verletzungen, zwei weitere wurden leicht verletzt. Bei den Leichtverletzten handelt es sich um eine Frau und einen Mann aus Vicenza. Die Herkunft der beiden mittelschwer Verletzten ist bislang nicht bekannt.

Alle vier Verletzten wurden nach der Erstversorgung vom Weißen und Roten Kreuz in das Krankenhaus Bozen eingeliefert.

Der Leiferer Tunnel musste nach dem Unfall für die Bergungs- und Aufräumarbeiten vorübergehend gesperrt werden. Die genaue Ursache des Zusammenstoßes ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Neben den Rettungsdiensten standen die Freiwilligen Feuerwehren von Leifers und Branzoll im Einsatz.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Vater [59] nach eskalierter Hausparty von Jugendgruppe zusammengeschlagen
Kommentare
65
Vater [59] nach eskalierter Hausparty von Jugendgruppe zusammengeschlagen
“Sind sprachlos”: Erneut Einbruch ins Fahrradgeschäft Sanvit in Eppan – VIDEO
Kommentare
64
“Sind sprachlos”: Erneut Einbruch ins Fahrradgeschäft Sanvit in Eppan – VIDEO
Dolomiten: Zweite “Mautstelle” auf Seceda aufgeploppt
Kommentare
60
Dolomiten: Zweite “Mautstelle” auf Seceda aufgeploppt
AFI schlägt Alarm: Südtirol altert – Arbeitskräftemangel verschärft sich
Kommentare
58
AFI schlägt Alarm: Südtirol altert – Arbeitskräftemangel verschärft sich
Gutachten: Chancen für AfD-Verbotsantrag stehen gut
Kommentare
44
Gutachten: Chancen für AfD-Verbotsantrag stehen gut
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 