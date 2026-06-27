Vier Verletzte bei Verkehrsunfall im Leiferer Tunnel

Von: luk

Leifers – Ein Verkehrsunfall im Leiferer Tunnel hat am Samstagmittag vier Verletzte gefordert. Nach ersten Informationen kollidierten zwei Pkw miteinander.

Zwei Personen erlitten mittelschwere Verletzungen, zwei weitere wurden leicht verletzt. Bei den Leichtverletzten handelt es sich um eine Frau und einen Mann aus Vicenza. Die Herkunft der beiden mittelschwer Verletzten ist bislang nicht bekannt.

Alle vier Verletzten wurden nach der Erstversorgung vom Weißen und Roten Kreuz in das Krankenhaus Bozen eingeliefert.

Der Leiferer Tunnel musste nach dem Unfall für die Bergungs- und Aufräumarbeiten vorübergehend gesperrt werden. Die genaue Ursache des Zusammenstoßes ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Neben den Rettungsdiensten standen die Freiwilligen Feuerwehren von Leifers und Branzoll im Einsatz.