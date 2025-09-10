Werkzeug aus Lieferwagen gestohlen

Von: mk

Marling – Die Carabinieri von Tscherms haben zwei polizeibekannte Männer wegen des Verdachts auf Werkzeugdiebstahl angezeigt. Die Verdächtigen, ein 43-Jähriger und ein 22-Jähriger, beide aus Meran, wurden mithilfe von Zeugenaussagen und Videoaufnahmen identifiziert.

Der Vorfall hatte sich vor wenigen Tagen ereignet. Bei der Carabinieri-Station in Tscherms wurde Anzeige wegen eines Diebstahls von Arbeitsgeräten aus einem Lieferwagen im Zentrum von Marling erstattet.

Die Ermittler sammelten umgehend Beweise und sichteten Aufnahmen von Überwachungskameras der Gemeinde, die sich in der Nähe des Tatorts befinden. Dabei stellten die Carabinieri fest, dass zum besagten die beiden Männer sich in der Nähe aufhielten. Die beiden Meraner sind den Behörden bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt.

Dank gezielter Ermittlungen konnten die Beamten die beiden Männer rach identifizieren. Nach einer Routineüberprüfung wurden der 43-Jährige und der 22-Jährige wegen gemeinschaftlich begangenen, schweren Diebstahls angezeigt.